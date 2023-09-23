



У Зеленского отреагировали на ATACMS: заявления могут делать только два человека

Настоящее решение о передаче Украине ракет ATACMS объявят точно не СМИ – такие полномочия имеют всего два человека, заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире Национального телемарафона.



"Есть два человека, которые могут заявить о ATACMS, и тогда они будут в Украине. Это господин Зеленский и господин Байден", – сказал Подоляк, подчеркнув, что "все остальные просто могут проговаривать варианты".



"Вопрос, когда, в каком количестве и будут ли вообще предоставлены (ракеты ATACMS – ред.), решают два человека – Зеленский и Байден", – еще раз подчеркнул Подоляк.



Напомним, ранее западные СМИ сообщили о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. В Сенате Соединенных штатов Америки призвали Джо Байдена передать Украине стране ракеты, впрочем, Белый дом был сдержан в своих заявлениях. Там утверждают о продолжении дискуссий относительно передачи снарядов.



По информации NBC News, во время встречи президентов Украины и США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить эту информацию.



Согласно данным The Washington Post, Украина может получить ATACMS, вооруженные кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Всего, как пишут СМИ, существует три версии ракет.

