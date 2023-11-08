



У Зеленского есть план относительно войны и условие, как ее закончить

Президент Украины заявил, что у него есть план по ведению военных действий на 2024 год. Владимир Зеленский также назвал условие, когда война реально может закончиться в Украине, чтобы "начать дипломатическую платформу".



"Постараемся показать результат в этом году. И для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день. Меньше, чем русских, это хорошая новость, но людей - это очень плохая новость", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT.



Президент отметил, что "у нас есть некоторые шаги вперед на юге нашей страны. Также у нас есть шаги на востоке, и некоторые, я думаю, хорошие шаги есть возле Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех".



Глава государства высказал мнение, что медленное принятие решений партнерами по поставкам вооружений привело к тому, что у России было время на создание минных полей.



"Мы ждали боеприпасы семь месяцев и Россия использовала это время, чтобы заминировать все это. И на следующий год у нас есть план. Да, у нас есть план на следующий год, но я не буду о нем говорить", - подчеркнул Зеленский.



Также президент надеется, что любой избранный президент США будет помогать Украине, передает агентство "Интерфакс-Украина".



"Это решение американского народа, кто станет американским президентом. Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности. Мы поймем все вызовы, а также результат и ущерб от войны. Я думаю, что любой президент поможет Украине", - добавил Зеленский.



Вместе с тем, глава государства убежден, что реальным способом остановить войну можно тогда, когда российские солдаты покинут Украину.



"Прежде всего, они должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны уйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну", - сказал он.



Зеленский подчеркнул, что "некоторые лидеры говорят, что Россия в четыре раза больше".



"Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодняшний день минимум в пять раз меньше", - добавил президент Украины.