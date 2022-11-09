



​​​​​​​У Украины есть свой план освобождения оккупированных территорий

В Украине есть свой план освобождения оккупированных территорий, именно по нему будут действовать и дальше. План был утвержден верховным главнокомандующим. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



"Мы же не можем комментировать заявления Шойгу, потому что они немного странные. Давайте расставим точки над "и". Первое - у нас есть свой план, утвержденный верховным главнокомандующим, у нас есть свой сценарий освобождения территорий. Сегодня были созданы администрации на левом берегу Херсонской области. Это значит, что мы будем действовать по своему плану и дальше", - заявил Подоляк.



По его словам, есть и вторая составляющая. Россиянам было тяжело оборонять Херсон, потому что туда сложно было доставлять боеприпасы и прочее, но в последние недели они туда довозили мобилизованных, они миновали город, создавали огневые точки. Они готовили город к жесткой войне.



"Третья составляющая - для них принципиально создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра, оттуда удержать Херсон, а скорее всего им не удастся его удержать, но если они не могут его удержать, то они будут его максимально разрушать с левого берега. То есть они все равно будут жестко пытаться удержаться в Херсонской области", - добавил Подоляк.



Советник руководителя Офиса президента считает, что все заявления россиян, это больше информационно-пропагандистская компания, рассчитанная на внутренний рынок РФ. Подоляк подчеркивает, что у них все идет по плану, а план у них один - покинуть все захваченные территории Украины. Потому свое общество они готовят к тому, что это будет "победа". Он добавил, что когда россияне выйдут на левый берег Днепра, то это для них будет победа, потому что "остановили превосходящие силы НАТО".



"Поэтому давайте так: мы идем по плану, создаем администрации, мы продвигаемся на южном и других направлениях, мы будем делать ту работу, которую должны делать, минимизируя потери среди военных", - добавил Подоляк.



Напомним, ранее командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.