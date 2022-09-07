



У Трампа нашли документы с информацией о ядерном потенциале другой страны

Во время обыска резиденции и частного клуба экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР обнаружили документы с информацией о военной обороне иностранного правительства, включая его ядерный потенциал. Страна не уточняется.



The Washington Рost со ссылкой на свои источники сообщает, что в некоторых из изъятых документах детально описываются сверхсекретные операции Соединенных штатов, а которых не знают даже многие высокопоставленные чиновники национальной безопасности страны.



Отмечается, что доступ к ним был только у президента, некоторых членов его Кабинета министров или близких к ним должностных лиц.



Все записи о таких программах должны храниться под замком, почти всегда в безопасном информационном объекте, а специально назначенный офицер, как правило, тщательно следит за местонахождением документов.



После обысков было установлено, что подобные сверхсекретные документы находились в Мар-а-Лаго более 18 месяцев после того, как Трамп покинул Белый Дом.