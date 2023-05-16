



У США есть "Железный купол", который можно было бы предоставить Украине

У США есть готовая система "Железный купол", сказал командующий космической и противоракетной обороной армии США генерал-лейтенант Даниэль Карблер Сенату на прошлой неделе, когда его спросили, может ли Украина использовать его.



Как пишет jpost, на прошлой неделе на заседании подкомитета Сената по вооруженным силам по стратегическим силам, посвященном вопросам противоракетной обороны, сенатор Ангус Кинг спросил, почему "Железный купол" не был развернут в Украине. По его словам, США помогли разработать систему.



"Мы направили в Израиль около 3 миллиардов долларов на его разработку… Разве это не будет очень важным ресурсом для украинцев, ведь их основная проблема сейчас — это ПРО?", - отметил сенатор.



Система противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" была разработана израильской оборонной компанией Rafael по заказу правительства Израиля, которое изначально финансировало ее разработку и развертывание первых двух систем. США внесли 2,6 миллиарда долларов. к проекту «Железный купол» с момента его развертывания в 2011 году, что позволяет производить дополнительные системы и ракеты-перехватчики. Rafael и американская компания Raytheon совместно производят компоненты ракет-перехватчиков для США, у которых есть две системы "Железный купол".



В ответ на запрос Кинга помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб сказал, что США помогают Украине в ее военных действиях "предметами, которые мы можем поставить из собственных запасов", такими как ракетные батареи Patriot.



Карблер сказал, что у США сейчас "две батареи "Железный купол". Одна из них завершила подготовку нового оборудования и введение в строй нового оборудования. Она готова к развертыванию. Другая сейчас завершает подготовку нового оборудования. Так что у армии есть одна [батарея "Железный купол"], готовая к развертыванию, если поступит запрос".



Представитель Командования космической и противоракетной обороны армии США пояснил, что Карбер имел в виду доступность системы "Железный купол" для боевого командования США, если потребуется, а не для Украины.



Как основной производитель систем "Железный купол", Израиль должен будет дать разрешение США на отправку их в любую другую страну.



На вопрос, указывают ли замечания Карблера на то, что Израиль разрешил отправить "Железный купол" в Украину, канцелярия премьер-министра отказалась от комментариев.



Высокопоставленный представитель украинской дипломатии в понедельник резко раскритиковал Израиль за встречу 5 мая в Москве, на которой присутствовали заместитель генерального директора МИД по стратегическим вопросам Джошуа Зарка, заместитель генерального директора по Евро-Азии Симона Гальперин и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.



Стороны в первую очередь обсудили иранскую ядерную угрозу и дипломатию, связанную с ныне несуществующей иранской ядерной сделкой, сообщили в МИД России. Иерусалим подтвердил, что встреча состоялась, но не сообщил никаких подробностей. Высокопоставленный украинский дипломатический представитель сказал, что Киев "глубоко разочарован обменом визитами между израильскими и российскими официальными лицами [МИД], в то время как Россия убивает наших граждан".



"На нас нападают террористы, которых постоянно поддерживает альянс России и Ирана, и тем не менее израильские официальные лица продолжают вести дела с российскими военными преступниками, как обычно, — сказал чиновник. - Израилю предстоит решить, является ли он частью западного мира и стоит отдельно от Украины, или же он охватывает темные силы мира. Нейтралитет — не вариант".



"Как нация, которая также подвергается террористическим атакам, финансируемым Ираном, мы ожидаем, что Израиль будет не единственной западной страной с прочными связями с Россией", — сказал высокопоставленный представитель украинской дипломатии.



В МИД отказались отвечать на эти заявления.



