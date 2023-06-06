



У США есть разведданные о планах Украины подорвать “Северные потоки”, — WP

Соединенные Штаты в июне 2022 года якобы получили разведывательные данные о якобы намерениях украинских военных осуществить секретную операцию по диверсии на российских газопроводах "Северные потоки".



Об этом говорится в материале The Washington Post, который основывается на засекреченном разведывательном документе, который якобы распространил онлайн американский военный Джейк Тейшейра - фигурант дела о "сливах" информации Пентагона.



WP пишет, что документ, который содержит информацию разведывательной службы одной из стран Европы (какой именно - не уточняется), оно получило от "одного из друзей" Тейшейры. Источником документа стала информация, полученная от неназванного "лица в Украине".



Достоверность приведенных утверждений США подтвердить не смогли, но документ передали через Центральное разведывательное управление Германии и другим европейским странам.



Утверждается, что в нем изложены подробности "тайной атаки" на "Северные потоки" с использованием "небольшой команды водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".



Чиновники, с которыми общалась WP, подтвердили, что полученный изданием документ "точно отражает" то, что разведка одного из государств Европы сообщила ЦРУ. По просьбе собеседников The Washington Post согласилась не называть название европейской страны, а также некоторые аспекты изложенного там плана.





