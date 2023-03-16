



У Соловьева нашли еще одну виллу в Италии

У семьи российского пропагандиста Владимира Соловьева оказалась новая вилла на озере Комо, зарегистрированная на его мать Ирину Соловьеву. Об этом сообщают российские СМИ.



В общем Соловьев и его близкие являются собственниками пяти объектов жилой недвижимости в Италии.



Расследовали из "Фонда борьбы с коррупцией", которым руководит оппозиционер Алексей Навальный, выяснили , что Соловьеву принадлежат два дома целиком, еще один - частично, а еще один записан на его мать.



В марте прошлого года команда Навального нашла две виллы телеведущего Владимира Соловьева в Италии.



"Никто из семьи Соловьева, включая пожилую маму, не имеет хоть сколько-нибудь сопоставимых доходов для приобретения, даже для содержания такого имущества. Мама владеет домом, купленным на деньги Соловьева. И владеет им исключительно в его интересах. Поэтому этот дом тоже должен быть арестован", – говорится в расследовании.



О первой вилле Соловьева Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) рассказал в сентябре 2017 года. Утверждалось, что общая стоимость имущества, которым владеет телеведущий, – 1 млрд рублей. В ответ на это Соловьев сказал, что никогда не скрывал своего богатства.



В январе 2019 года ФБК написал о том, что Соловьев приобрел еще одну виллу в Италии, а также автомобиль Maybach.



С 2009 года Соловьев имеет вид на жительство в Италии. Однако после начала войны в Украине власти Италии арестовали недвижимость российского пропагандиста. Сейчас он не может попасть на территорию Евросоюза.

