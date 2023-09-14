



У Штраус - проблемы из-за бойкота 14-го канала





В ходе состоявшегося в экономическом комитете Кнессета обсуждения решения рекламодателей воздержаться от рекламы на 14-м канале председатель комитета Давид Битан обрушился на компанию Штраус и потребовал провести всестороннюю проверку и расследование по данному вопросу.



Экономическая комиссия Кнессета под председательством депутата Давида Битана обсудила 13 сентября вопрос о решении рекламодателей воздержаться от рекламы на 14-м канале. В письме-жалобе, поданном каналом в антимонопольное ведомство, утверждается, в частности, что действия компаний против канала были скоординированы и организованы под руководством компании Штраус, владеющей акциями 13-го канала.



Целью бойкота было минимизировать долю 14-го канала на рынке рекламы, что равносильно нарушению антимонопольного законодательства и представляет собой "обязательное соглашение".



Председатель экономического комитета Битан заявил: "Решение о рекламном бойкоте является разновидностью картеля и способно нанести ущерб бизнесу".



Битан потребовал ответов и действий в связи с бойкотом от антимонопольного направления и министерства юстиции.