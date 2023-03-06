



У ШАБАКа есть сомнения о передаче в его ведение охраны членов семьи Нетаниягу





Сомнения организации не имеет принципиальных оснований. ШАБАК считает, что уровень безопасности членов семьи Нетаниягу достаточен - и даже после инцидента в парикмахерской могут потребоваться лишь корректировки.



ШАБАК считает, что передача охраны жены премьер-министра Сары Нетаниягу и сыновей Яира и Авнера от подразделения "Маген" (подразделение безопасности в канцелярии премьер-министра) в его непосредственное ведение не является необходимым. Об этом сообщил журналист Авраам Ярон.



Следует подчеркнуть, что организация не возражает против обеспечения безопасности членов семьи Нетаниягу, и охранное подразделение в любом случае находится в ведении ШАБАКа. Но, по мнению организации, безопасность членов семьи достаточна, независимо от события в парикмахерской в Тель-Авиве. Даже после этого ШАБАК считает, что, возможно, требуется лишь корректировка - но нет необходимости передавать охрану ему.



ШАБАК не возражал против передачи охраны в принципе, как было заявлено, и ограниченный министерский форум, в который входят министры Левин, Бен-Гвир и Киш, одобрил передачу охраны. Премьер-министр является председателем комитета, но, естественно, он не мог участвовать в обсуждении. В "ШАБАК отказались от комментариев.

