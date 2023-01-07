



"У российских пленных вырезают органы и переправляют их в Израиль"

Cоветник министра внутренних дел России, генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, почетный сотрудник МВД РФ, экс-руководитель российского Центрального бюро Интерпола, автор книг по борьбе с оргпреступностью Владимир Овчинский дал интервью газете МК, одной из наиболее читаемых в РФ.



"Эксперт" рассказал о черных трансплантологах в Украине.



"– Об этом страшно говорить, но, увы, с февраля 2022 года из Украины постоянно поступает информация о том, что большое количество медицинского оборудования, включая контейнеры для транспортировки человеческих органов, доставляется в подразделения ВСУ. Одновременно имеются свидетельства, что «черные трансплантологи» уже активно изымают человеческие органы у убитых, раненых и даже здоровых людей. Здоровые люди, то есть – доноры, это – российские пленные или собственные мирные жители, оказавшиеся не вовремя, но в очень нужном месте. Ну, не повезло.



– А куда девают тела?

– Сжигают – опыт Освенцима или, скажем, Дахау, никто не отменял. А бандеровцы – прямые наследники Гитлера. Есть информация о передвижных крематориях для уничтожения останков людей, у которых изымаются органы.



Есть все основания считать, что под прикрытием международных гуманитарных организаций на Украине расцвели сети «черного» медицинского бизнеса. Факты незаконного изъятия человеческих органов под прикрытием СБУ и ВСУ были задокументированы еще в 2014 году во время военно-гражданского конфликта на Донбассе.



Украинские власти подготовили все условия для работы «черных трансплантологов», действующих под прикрытием известной медицинской неправительственной организации на территории Украины. Там приняли все необходимые и соответствующие постановления и законы для беспрепятственной работы на территории страны. Конечно, поначалу все выглядело вполне пристойно.



Напомню, что неправительственную гуманитарную организацию, о которой идет речь, придумали медики, оказывавшие гуманитарную помощь в Африке в 1967году. Сегодня это - международное движение, в которое вовлечены более 63 тысячи человек в примерно 70 странах мира.



– Ну, на первый взгляд, - молодцы. И когда выяснилось, что среди них них могли оказаться «неправильные» медики?



– Сразу после войны в Косово, прошедшей в1998 – 1999 годах. Уже тогда депутат ПАСЕ Дик Марти заявлял, что эта организация «занималась совершенно противоположной деятельностью от декларированной». Такой вывод он сделал в своем докладе «Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косово», где скрупулезно доказывал причастность этой НПО к торговле человеческими органами. Тогда всплыло имя Бернара Кушнера – как организатора торговли человеческими органами в Косово и сегодня уже на Украине. Это интересный фигурант. Бернар Кушнер родился в 1939 году во французском Авиньоне. Он — французский врач и одновременно дипломат. Был министром иностранных дел Франции с 2007 по 2010 год.



Генсек ООН Кофи Аннан назначил Кушнера в июле 1999 года первым особым представителем и главой Переходной Администрации ООН в Косове, где тот содействовал созданию местной гражданской администрации. И вот - внимание: по сообщению сербской газеты «Курьер», албанское руководство было «вовлечено» в торговлю человеческими органами с «благословения Бернарда Кушнера». В общем, Кушнер – особое, западное «издание» профессора Преображенского. Причем, в отличие от булгаковского профессора, им движут отнюдь н

е мотивы чистой науки.



– Можно ли доверять сербской газете, которая изначально настроена против Запада?

– Это - как вам будет угодно. Но есть факты, которые – упрямая вещь. В марте 2015 года Бернар Кушнер принял участие в создании Агентства модернизации Украины, а еще был назначен куратором одного из направлений реформ, возглавив команду, которая разрабатывала план модернизации здравоохранения Украины. Вот тогда-то и наступило время, благоприятное для «черных трансплантологов».



– Как это выглядело?



– На фоне пандемии – эффектно. Сначала в мире было резкое падение количества проводимых операций по пересадке органов, связанное с пандемией COVID-19. Оно достигало 40% в зависимости, разумеется, от органа. Такие данные были опубликованы в журнале Lancet Public Health и представлены в июне 2021 года на Конгрессе Европейского общества трансплантации органов в Милане. А затем произошел резкий скачок – наука вдруг резко шагнула вперед. Такое случается.



– Что за скачок?



– Чтобы во всем этом разобраться, давайте немного отвлечемся от «врачей-убийц» и поговорим о такой действительно благородной и нужной людям отрасли медицины как трансплантация. В обзоре от 4 февраля прошлого года на сайте ClinicssonCall в обзоре «Трансплантация за рубежом: обзор стран 2022, где делают пересадку органов» отмечено, что «ранее трансплантация органов человека относилась больше к области научной фантастики. Однако сегодня медицина преодолела технические и иммуно-генетические барьеры, делая доступными успешные операции по пересадке внутренних органов».



К сожалению, потребность в донорах органов гораздо выше, чем число людей, которые действительно становятся донорами. Каждый день только в США 21 человек умирает в ожидании органа, а более 100 тысяч мужчин, женщин и детей ожидают пересадки жизненно важных органов.

– Какие органы и ткани могут быть пересажены?



– Многие. Это – печень, почка, поджелудочная железа, сердце, легкое, кишечник, роговицы, среднее ухо, кожа, кость, костный мозг, сердечные клапаны, соединительная ткань. А еще - васкуляризированные композитные аллотрансплантаты (пересадка нескольких структур, которые могут включать кожу, матку, кость, мышцы, кровеносные сосуды, нервы и соединительную ткань).



По сути, новые технологии позволяют разобрать человека полностью, как конструктор Lego. Причем, разобранный на запчасти человек стоит дороже целого человека. Вопрос только в том, где взять эти запчасти и где находятся сборочные цеха.



– И где людей, так сказать, монтируют?



– Наиболее мощные и успешные «цеха» находятся в четырех странах – в Турции, Индии, Израиле и Южной Корее. Такой рейтинг стран и клиник, где успешно и своевременно проводят пересадку донорских органов, составили эксперты сервиса Clinics On Call.



– Трудно поверить. Неужели они превзошли Германию или, скажем хваленую Швейцарию?



– Превзошли. Так, Турция стала одной из самых развитых стран, где проводят пересадку органов, а в частности, перекрестную трансплантацию органов. В чем суть этой методики? Для “обмена органами” между донором и реципиентом необходимы медицинские показания. Не всегда родственник может подходить на роль донора ввиду генетических или других показателей. В этом случае подбирается другая семья с аналогичными проблемами. В случае, если донор одной семьи совместим с пациентом другой семьи и наоборот – пересадка органа будет успешно проведена. В одном из медцентров выполнили пересадку органов сразу семи парам (то есть 14 человек были прооперированы одновременно, из которых 7 человек — реципиенты, а другие 7 — доноры). Такой тип трансплантации считается прорывом в медицине, так как позволяет избежать длительного ожидания и помочь большему количеству людей. Однако пока проводится только около 5% операций по кросс-пересадке. Но турецкие специалисты надеются, что широкое распространение перекрестной пересадки позволит успешно спасать человеческие жизни, без долгого ожидания и очередей в банке трансплантологии".