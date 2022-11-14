



У России начался дефицит вооружения

Россия уже неделю не прибегала к массированным ударам из-за дефицита оружия. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.



Уменьшение количества ракетных обстрелов свидетельствует о дефиците «Калибров» и «Искандеров» в ВС РФ.



«Применение авиационных ракет происходит практически каждый день – это и Х-59, и Х-31, противник применяет именно по войскам, по тем регионам, где ведутся боевые действия. Относительно обстрелов критической инфраструктуры сейчас не видим за эту неделю и применение «шахедов», и ракет крылатых.



Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные ракетные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит этого вооружения», - сообщил Игнат, добавив, что россияне не могут их быстро изготовить и поставить на вооружение для нанесения ударов.