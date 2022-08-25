У России больше не осталось козырей
Россия больше не имеет козырей в войне против Украины.
Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он считает, что бояться Россию уже не имеет смысла. Подоляк подчеркнул, что необходимо усиливать помощь Украине.
"Вся политика Москвы строится на игре на "повышение ставок". И многие еще опасаются "разозлить медведя. Но все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано. Все козыри использованы. Все остальное – пропаганда", – считает Подоляк.