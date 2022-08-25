



У России больше не осталось козырей

Россия больше не имеет козырей в войне против Украины.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он считает, что бояться Россию уже не имеет смысла. Подоляк подчеркнул, что необходимо усиливать помощь Украине.