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У Путина угрожают "ответом" за атаку на Крымский мост
17.07.2023 12:53 Ирина Демьянова

У Путина угрожают "ответом" за атаку на Крымский мост

В России заявили, что "ответом" на якобы атаку по Крымскому мосту станет достижение всех целей так называемой "специальной военной операции".

Об этом  заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова.

"Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим "террористическим актом". Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы", - сказал он.

При этом Песков заявил, что на данный момент о "каких-то иных мерах" разговор не велся.

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей "специальной военной операции", которая будет продолжаться", - добавил пресс-секретарь Путина.

 

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