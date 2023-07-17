



У Путина угрожают "ответом" за атаку на Крымский мост

В России заявили, что "ответом" на якобы атаку по Крымскому мосту станет достижение всех целей так называемой "специальной военной операции".



Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова.



"Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим "террористическим актом". Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы", - сказал он.



При этом Песков заявил, что на данный момент о "каких-то иных мерах" разговор не велся.



"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей "специальной военной операции", которая будет продолжаться", - добавил пресс-секретарь Путина.



