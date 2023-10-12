



У Президента просят Израиль официально разрешить визит Зеленского, – СМИ

Офис Президента Украины обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского. Об этом сообщают ряд международных изданий, ссылаясь на источники из украинских и израильских властей. Пока что переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и точная дата визита еще не установлена, уточняет, в частности, портал Axios.



Источники утверждают, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит. Но переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, и дата вероятного визита еще не определена.



Причиной визита Президента Украины в Израиль является желание выразить солидарность с этой страной после нападения, совершенного террористической группировкой ХАМАС 7 октября. Это нападение вызвало широкий международный резонанс и поддержку со стороны многих государств.



Напомним, ранее, находясь в Брюсселе для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, президент Зеленский призвал других мировых лидеров посетить Израиль и проявить свою поддержку этой стране, ссылаясь на визиты иностранных чиновников в Киев в начале российской агрессии.

"Вот почему я призываю всех лидеров посетить Израиль и показать свою поддержку народу. Я не говорю о каких-то институтах, а о поддержке людей, которые пострадали от террористических атак и умирают сегодня", – сказал он.

Несмотря на сложную ситуацию, высокопоставленные представители ряда стран уже посетили Израиль в знак солидарности. Среди них министры иностранных дел Чехии и Великобритании. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время государственный секретарь США Энтони Блинкен также совершит визит в Израиль.