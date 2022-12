У премьера Индии умерла мать. Нетаниягу выразил соболезнования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования индийскому коллеге Нарендре Моди в связи со смертью его матери.



"Мой дорогой друг, Нарендра Моди, премьер-министр Индии, пожалуйста, примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной вашей любимой матери. Пусть она упокоится с миром, и пусть вы найдете утешение в ее памяти и богатом наследии, которое она завещала вам и многим другим", - написал Нетаниягу.





My dear friend @narendramodi, Prime Minister of India, please accept my deepest condolences on the passing of your beloved mother. May she rest in peace and may you find solace in her memory and the rich heritage she bequeathed to you and many others.