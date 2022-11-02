



У Ницана Горовица - нервный срыв в прямом эфире



В СМИ начали публиковаться результаты пятого тура выборов в Кнессет, и многие телеведущие высказали свое мнение о предполагаемом составе Кнессета. Одна дискуссия в студии 13-го канала накалилась и зашла слишком далеко, когда Ницан Горовиц, бывший лидер Мерец, ударил по стеклянному столу после высказывания Дуди Амсалема.



"Когда я совершил революцию в Министерстве здравоохранения и изменил права ЛГБТ, РААМ не вмешивался", - сказал Горовиц. Амсалем ответил на это: "Под этим не было никакого законодательства, вы лжете". Горовиц повысил голос и сказал: "Не называйте меня лжецом, не называйте меня лжецом. Я не лжец!", а затем ударил по студийному столу. Амсалем сказал: "Вы лжете, постоянно подстрекая против нас. Настоящие подстрекатели - это вы. Все заседания Кнессета были против нас". Горовиц ответил ему: "Спокойно, спокойно я вам не мешал, не мешайте мне".

