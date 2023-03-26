



У Нетаниягу есть неделя для ответа на петицию о признании неуважения к БАГАЦ

БАГАЦ дает премьер-министру Биньямину Нетаниягу неделю на ответ на поданное сегодня прошение, в котором содержится требование привлечь премьера за неуважение к суду за якобы нарушение соглашения о конфликте интересов, запрещающего ему участвовать в судебной реформе правительства в связи с продолжающимся процессом по делу о коррупции.



Главный судья Эстер Хают говорит, что юридический советник Гали Бахарав-Миара и спикер Кнессета Амир Охана также должны дать ответ до 2 апреля.



Решение было принято после того, как Движение за качественное правительство в Израиле, ярый противник реформы, обратилось в суд с просьбой заставить Нетаниягу подчиняться закону и наказать его либо штрафом, либо тюремным заключением за невыполнение этого требования, заявив, что он не выше закона.



“Премьер-министр, который не подчиняется суду и положениям закона, является привилегированным и анархистом. Премьер-министр будет вынужден склонить голову перед законом и соблюдать положения закона ”, — сказал Элиад Шрага, глава группы, повторяя слова, используемые Нетаниягу и его союзниками относительно протестующих против реформы.



