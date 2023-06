У нескольких активистов против судебной реформы отозвали лицензии на оружие

По крайней мере, у семи участников движения протеста “Братья по оружию” отозвали лицензии на ношение оружия. Они получили уведомления от Министерства национальной безопасности с призывом сдать оружие в полицейский участок, пишет The Times of Israel.



Группа “Братья по оружию“ была одной из самых активных протестных организаций в стране в последние месяцы, в том числе возглавив во вторник огненный митинг возле дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине.



Шесть членов группы были арестованы после того, как протестующие сожгли шины и перекрыли дороги перед домом Левина. Позже их отпустили под домашний арест, запретили въезд в родной город Левина Модиин на 15 дней и запрет на участие в каких-либо акциях протеста на 10 дней.



“В ближайшие недели мы усилим борьбу за характер страны, и народ Израиля должен всеми силами присоединиться к усилиям по защите демократии“, — говорится в заявлении организации.



Днем ранее участник группы Ицик Медина был арестован дома и обвинен в планировании насильственных действий, а затем отпущен. Его допрос вызвал бурные протесты возле полицейского участка в Петах-Тикве.



Хен Слуцкий, также участник протестной группы, рассказал The Times of Israel, что в середине мая он получил текстовое сообщение, а затем письмо, в котором сообщалось, что его лицензия на оружие была отозвана из-за “непристойного разоблачения и ненормативного поведения”. По его словам, 25 мая он сдал свое оружие.



Слуцкий, майор резерва ЦАХАЛа, участвовавший во Второй ливанской войне и доброволец пограничной полиции в патрулировании населенных пунктов, сказал, что последние несколько месяцев он был активным протестующим.



Точно так же активист Юваль Хадар получил в середине июня текстовое сообщение, в котором сообщалось, что его лицензия на оружие была отозвана. Хадар, командир роты десантников в резерве, сказал, что его ненадолго задержали, а затем отпустили в марте после того, как он заблокировал шоссе Аялон с группой антиправительственных демонстрантов.



Хадар сказал, что в полученной им форме упоминается предполагаемое нарушение правил строительства, имевшее место несколько лет назад, что, по его словам, вызывает подозрения, поскольку с тех пор он несколько раз успешно продлевал свою лицензию на оружие.



Хадару, который сказал, что он является лицензированным гидом, работающим на юге, который регулярно берет группы детей на экскурсии по пустыне, полиция приказала отложить сдачу оружия.



Полиция сообщила The Times of Israel, что они регулярно проверяют полицейские записи, когда речь идет об утверждении или отказе в выдаче лицензий на оружие. Но они добавили, что израильская полиция только дает рекомендации, а решение принимает отдел лицензирования оружия Министерства национальной безопасности, и “любая попытка связать отзыв лицензий с тем, что обладатель лицензии является протестующим, не имеет под собой никаких оснований”.

Полиция сообщила, что с начала года было отозвано 607 лицензий на ношение оружия.