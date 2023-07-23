



У нас нет другой страны: Глава Гистадрута призывает к продолжению переговоров

После того, как выдвинутое Арноном Бар-Давидом предложение по судебной реформе было отклонено “Ликуд” и лидерами протеста, глава Гистадрута призвал продолжать усилия по достижению соглашения.



“Расхождения невелики. Это можно сделать для народа Израиля”, – говорится в его заявлении.



Он добавил, что поддерживает связь с президентом Ицхаком Герцогом, Канцелярией премьер-министра, лидерами оппозиции и “всеми соответствующими фигурами”.



“Я призываю всех понять серьезность этого момента и помнить, что у нас нет другой страны”, – говорит лидер профсоюзов.



Бар-Давид не упомянул о возможности всеобщей забастовки, объявить которую его призывают протестующие.