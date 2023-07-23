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У нас нет другой страны: Глава Гистадрута призывает к продолжению переговоров
23.07.2023 21:13 Наталья Богинская

У нас нет другой страны: Глава Гистадрута призывает к продолжению переговоров

После того, как выдвинутое Арноном Бар-Давидом предложение по судебной реформе было отклонено “Ликуд” и лидерами протеста, глава Гистадрута призвал продолжать усилия по достижению соглашения.

“Расхождения невелики. Это можно сделать для народа Израиля”, – говорится в его заявлении.

Он добавил, что поддерживает связь с президентом Ицхаком Герцогом, Канцелярией премьер-министра, лидерами оппозиции и “всеми соответствующими фигурами”.

“Я призываю всех понять серьезность этого момента и помнить, что у нас нет другой страны”, – говорит лидер профсоюзов.

Бар-Давид не упомянул о возможности всеобщей забастовки, объявить которую его призывают протестующие.

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