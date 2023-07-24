



У нас есть 24 часа, чтобы спасти страну — бывший президент Израиля

"У нас есть 24 часа, чтобы спасти нашу замечательную страну", — сказал бывший президент Израиля Реувен Ривлин десяткам тысяч протестующих против судебной реформы в Иерусалиме в воскресенье вечером.



Ривлин прочитал фрагменты Декларации независимости во время выступления, сосредоточив внимание на пунктах об обязательстве обеспечить равные права для всех граждан Израиля, независимо от религии, расы или пола. По его словам, в формировании Декларации независимости участвовали все, несмотря на многочисленные разногласия в израильском обществе того времени.



"Несмотря на попытки сформировать конституцию, основатели не смогли этого сделать, потому что мы знали, что существует БАГАЦ, который будет толковать законы в соответствии с конституцией, которую мы уже написали: Декларацией независимости", — сказал Ривлин.



"Даже если вдруг придут 120 депутатов и скажут: "Государство Израиль не будет демократическим", им это не поможет. Государство Израиль было построено как еврейское и демократическое государство – не менее еврейское, чем демократическое, и не менее демократическое, чем еврейское. Я пришел не для того, чтобы подстрекать кого-либо; вместо этого я пришел, чтобы разделить с нашим народом усилия по спасению себя от худшего момента в истории нашей страны. Наша роль состоит в том, чтобы увидеть, сможем ли мы в течение следующих 24 часов спасти нашу замечательную страну, в которой я заслужил видеть, как флаг Израиля поднимается на вершину древка, когда мы отпраздновали первый День независимости 15 мая 1948 года", — сказал Ривлин.



"Не всякая критика системы правосудия является подстрекательством. Не всякая критика правительства является подстрекательством. Не всякая критика правительства вредна для основ демократии. Мы братья, и у нас общая судьба. Самое главное, чтобы была дискуссия и мы не выкручивали друг другу руки. Потому что критика, пытающаяся выступить с угрозами, приведет к ослаблению всех трех ветвей власти и нанесению вреда израильской демократии", - добавил бывший президент.



Ривлин также призвал Нетаниягу остановить судебную реформу.



"На данный момент есть только один человек, который может не допустить, чтобы эта катастрофа ударила по нашему драгоценному государству. Этот человек — один из лидеров Израиля, и его зовут Биньямин Нетаниягу", - заявил он.



"Биби, все здесь хотят, чтобы ты вернулся домой, но я знаю, кто в такой судьбоносный день может спасти страну. Забудь о каждом из нас. Забудь о личных проблемах. Ты видишь себя еврейским лидером, который, возможно, не уступает Моисею. Но у лидера есть роль, и если ты лидер, спаси эту страну от ситуации, в которой мы можем оказаться в гражданской войне. Немедленно остановите реформу, и давайте вместе осуществим то, что необходимо для спасения нации", - сказал Ривлин в заключение.