



Израиль: У злостных нарушителей будут конфисковывать автомобили

Правительство примет новую политику против нарушителей правил дорожного движения и агрессивных водителей – конфискацию автомобиля нарушителя.



“Есть нарушители правил дорожного движения, которых не останавливают дисквалификация и короткие месяцы тюремного заключения”, – пояснил высокопоставленный чиновник дорожного департамента. “Пришло время сильно ударить их по кошельку, и более того – отобрать автомобиль, на котором они совершили преступление”.



В настоящее время каждый полицейский имеет право конфисковать автомобиль нарушителя правил дорожного движения, который совершает преступление, такое как вождение в нетрезвом виде или вождение с превышением скорости, на срок от 30 до 90 дней. После этого автомобиль возвращается владельцу.



В последние месяцы в рамках борьбы за восстановление безопасности на дорогах Израиля прокуратура полиции и отдел дорожного движения разработали новую процедуру, позволяющую конфисковать автомобили водителей, повторно нарушивших правила дорожного движения.



В соответствии с процедурой полиция также может подать иск о конфискации транспортного средства нарушителя. Если суд удовлетворит ходатайство, автомобиль будет продан, а выручка от продажи будет передана в Государственное казначейство.