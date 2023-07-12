



У Мири Регев болит сердце из-за Дана Халуца и Эхуда Барака



Министр транспорта Мири Регев стала гостьей шоу "Патриотим" на 14-м канале, которую вел Инон Магаль, и затронула тему угроз отказа от службы в ЦАХАЛе и срывов движения левыми организациями.



Министр также говорила о бывшем начальнике Генштаба Дане Халуце, заявившем. что он “готов поддержать” мятеж.



Регев прокомментировал подстрекательские слова Дана Халуца и сказал: "Я слышу его, и у меня болит сердце. Когда я слышу его, и Барака, и Буги [Яалон] - я говорю: ребята, что с вами случилось? Вы были начальниками штабов, министрами обороны, вы понимаете, что значит отказ! Если ты рядовой, пожалуйста, иди под арест, если ты в резерве и тебя вызвали на сборы, а ты не явился - иди под арест".