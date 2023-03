Министерство обороны Российской Федерации пытается всеми силами добиться успеха в Угледаре для того, чтобы конкурировать с достижениями ЧВК "Вагнера".



Об этом идет речь в сводке Минобороны Британии, опубликованной в Twitter.



"За последнюю неделю попытки россиян штурмовать город Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев", – говорится в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/gjsLU9pJZb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ND6yhgaSFk