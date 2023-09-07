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У минфина нет денег, чтобы финансировать освобождение от призыва харедим
07.09.2023 06:44 Аркадий Бочаровский

У минфина нет денег, чтобы финансировать освобождение от призыва харедим



Правительство не имеет возможности финансировать требуемый харедим план по снижению призывного возраста для студентов ешивот, заявил источник в министерстве финансов Бецалель Смотрич. Об этом сообщает радиостанция КАН, со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви публично высказался против полного освобождения от службы и в пользу широкого призыва в армию.

По информации КАН, это происходит на фоне предупреждения минфина о неосуществимости плана  освобождения от призыва.  В связи с этим религиозные партии угрожают  развалом правительства..

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