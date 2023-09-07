



У минфина нет денег, чтобы финансировать освобождение от призыва харедим





Правительство не имеет возможности финансировать требуемый харедим план по снижению призывного возраста для студентов ешивот, заявил источник в министерстве финансов Бецалель Смотрич. Об этом сообщает радиостанция КАН, со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.



Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви публично высказался против полного освобождения от службы и в пользу широкого призыва в армию.



По информации КАН, это происходит на фоне предупреждения минфина о неосуществимости плана освобождения от призыва. В связи с этим религиозные партии угрожают развалом правительства..