



У Лапида нет настроения звонить Нетаниягу

Председатель Еш Атид и глава оппозиции заявил сегодня утром в интервью радиостанции ynet, что в отличие от председателя Махане Мамлахти у него "нет настроения" звонить премьер-министру Биньямину Нетаниягу, после того как тот объявил вчера вечером об отсрочке принятия закона о правовой революции.



"Я считаю, что это не способ добросовестно вступить в переговоры, с вами не будут говорить только потому, что вам вдруг захотелось", - сказал Лапид - и в очередной раз выразил опасения по поводу "трюков", Нетаниягу на переговорах по достижению компромисса.