



У Кремля задержали мужчину, протестующего против сдачи Херсона

Канал Baza сообщает о том. что "открыт новый вид протестующих". У Кремля задержали мужчину с плакатом «Предатели. Прое***и всё».



Мужчина попытался провести акцию протеста вечером 9 ноября — сразу после новостей об отводе российских войск из Херсона. Несогласный с таким положением дел на фронте вышел к Спасской башне Кремля, однако его быстро задержали сотрудники полиции.



После этого протестующего доставили в отделение. Там на него составили протокол по двум административным статьям: о дискредитации армии и нарушении порядка проведения митингов.