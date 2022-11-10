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У Кремля задержали мужчину, протестующего против сдачи Херсона
10.11.2022 11:26 Аркадий Бочаровский

У Кремля задержали мужчину, протестующего против сдачи Херсона

Канал Baza  сообщает о том. что "открыт новый вид протестующих". У Кремля задержали мужчину с плакатом «Предатели. Прое***и всё». 

Мужчина попытался провести акцию протеста вечером 9 ноября — сразу после новостей об отводе российских войск из Херсона. Несогласный с таким положением дел на фронте вышел к Спасской башне Кремля, однако его быстро задержали сотрудники полиции. 

После этого протестующего доставили в отделение. Там на него составили протокол по двум административным статьям: о дискредитации армии и нарушении порядка проведения митингов.

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