У коллаборанта Сальдо вдруг обнаружилась аграрная фирма в Лондоне

Главный коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо открыл свою аграрную фирму в Великобритании, несмотря на персональные санкции. Об этом пишет The Guardian.



Британское правительство в июне 2022 года заморозило активы Сальдо и запретило ему въезд в страну. Однако с ноября того же года он числится владельцем компании Grainholding Ltd с офисом в Лондоне. Фирма специализируется на выращивании и торговле зерном.



Уставный капитал предприятия составляет один миллион фунтов. В компании Сальдо считается директором и владеет долей в 50%. Столько же принадлежит некоему Григорию Смитюхе, якобы проживающему в Киеве.



В издании напомнили, что в Великобритании не нужно подтверждать лицо, которое в дальнейшем будет числиться владельцем того или иного бизнеса. Утверждается, что британские власти знали о существовании компании и ее владельца, поскольку после регистрации запись о Сальдо в списке санкций пополнилась данными, указанными в учредительных документах Grainholding Ltd.



По данным журналистов, первоначально компания была зарегистрирована в Лондоне в доме, к которому не имела отношения. После начала расследования деятельности компании, она изменила свой адрес.



Напомним, когда российские военные захватили часть Херсонской области, Сальдо стал так называемым "главой" оккупационной "военно-гражданской администрации". Позже захватчики назначили его "исполняющим обязанности губернатора".



Известно, что этот предатель причастен к организации в Херсонской области российского псевдореферендума. Сальдо и его пособники обвинены в государственной измене, коллаборационной деятельности, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 Уголовного кодекса).



13 апреля Министерство юстиции подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применение санкций против Сальдо.