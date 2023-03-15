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У Китая есть рычаги влияния на Иран
15.03.2023 19:03 Алина Груднева

У Китая есть рычаги влияния на Иран

Китай имеет исключительные отношения как с Ираном, так и с Саудовской Аравией, в связи с чем владеет рычагами воздействия на Тегеран.

По данным Reuters, такое заявление на условиях анонимности сделал саудовский чиновник.

По его словам, Тегерану будет трудно найти объяснения перед Китаем, если не будет соблюдать соглашение, подписанное с Саудовской Аравией в Пекине.

Чиновник подчеркнул, что самые сложные темы в переговорах с Ираном были связаны с Йеменом, СМИ и ролью Китая.
 

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