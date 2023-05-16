



У израильских школьников снижается уровень грамотности чтения

Согласно результатам международного исследования грамотности чтения (PIRLS), опубликованного во вторник, за последние семь лет у израильских четвероклассников резко снизился уровень владения родным языком, сообщает jpost.



Исследование PIRLS проводится каждые пять лет и оценивает грамотность чтения четвероклассников по всему миру. В этом году исследование охватило около 200 школ Израиля и проверило грамотность детей с помощью двух текстов — рассказа и научного текста. Ученикам давали тексты на иврите или арабском языке в зависимости от школы, которую они посещают.



Результаты, которые были опубликованы во вторник, показали, что, хотя Израиль остается немного выше среднего мирового показателя, он также ближе к уровню 2001 года

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Кроме того, количество детей с высоким уровнем ориентации снизилось на 11%, а детей с низким уровнем выросло на 8%. Согласно новым результатам, Израиль теперь занимает 30-е место среди стран ОЭСР .



Однако Израиль не одинок. Единственными странами в отчете, которые продемонстрировали улучшение, были Египет, Оман, Сингапур, Гонконг и Франция. Остальные потеряли как минимум один балл, а в среднем по миру потеряли восемь баллов. Израиль, для сравнения, потерял 20.



В отчете отмечается, что "вероятно, COVID оказал значительное влияние на результаты, но важно помнить, что мы не можем измерить, какие изменения произошли в достижениях за это время".



Министерство образования сообщило, что в ближайшем будущем будет представлен план решения этой проблемы.



