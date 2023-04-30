



У Хизбаллы есть десятки противокорабельных ракет, уже развернутых на побережье

Институт Исследования проблем национальной безопасности сообщает о том,что у Хизбаллы есть десятки ракет, направленных против морских целей.



Их точное количество неизвестно. В арсенале Хизбаллы: китайские С-802, иранские "Нур" и пакистанские "Нетцер". Вполне возможно, что на вооружении Хизбаллы находится и современная российская ракета типа "Яхонт".



С большой долей вероятности иранцы передали Хизбаллы еще два типа береговых ракет: "Кадир" и Khalij Fars. Кадир ("способный") - это противокорабельная крылатая ракета. Разработана и производится аэрокосмической промышленностью Министерства обороны Ирана. О ней стало известно в августе 2014 года.



Ракета имеет дальность 300 км. Она может запускаться с других ракетных платформ, что облегчает ее эксплуатацию. "Кадир" оснащен системами, затрудняющими его обнаружение радарами и средствами радиоэлектронной борьбы.



Ракета Khalij Fars ("Персидский залив") принадлежит к семейству иранских ракет типа "Хамез". Это береговая ракета, поражающая неподвижные и движущиеся цели в море на расстоянии 300-400 км (модернизированная версия может достигать и 700 км). Ракета была впервые представлена в сентябре 2011 года и имеет высокий уровень точности поражения целей с отклонением в несколько метров.



Khalij Fars летит со скоростью, в три раза превышающей скорость звука (аналогично российскому "Яхонту"), что делает ее очень сложной для обнаружения радарами и перехвата. Длина ракеты составляет 8 метров, диаметр - 0,60 метра, и она оснащена 650-килограммовой боеголовкой.



Часть этих ракет готова для немедленного использования вблизи ливанского побережья, и они будут запущены с пусковых площадок, заранее подготовленных Хизбаллой. С большой долей вероятности, эти ракеты находились в состоянии готовности прошлым летом (2022 год) еще до того, как была активирована газовая установка Кариш.