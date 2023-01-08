



У дома Ницана Горовица - по прежнему "министерская" стоянка

Журналист Яир Леви опубликовал фотографию, сделанную у подъезда бывшего министра здраввоохранения и бывшего лидера Мерец Ницана Горовица в городе Тель-Авив.



Леви пишет: “Когда Ницан Горовиц занимал пост министра, для него и его охраны была зарезервирована специальная парковка возле его дома с табличкой: "Парковка автомобиля сил безопасности".

Теперь г-н Горовиц больше не является министром, и, несмотря на бедственное положение с парковкой в Тель-Авиве, парковка по-прежнему резервируется. Это кажется очень неправильным”.

