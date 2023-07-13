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У дома Нетаниягу и посольства США возобновятся протесты
13.07.2023 17:43 Алина Груднева

У дома Нетаниягу и посольства США возобновятся протесты

На вечер, 13 июля, запланированы несколько крупных акций протеста против правовой реформы.

Ожидается, что в 20:00 демонстрации пройдут возле резиденций премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме и Кейсарии, а также у посольства США в Тель-Авиве.

Целью мероприятия возле американского дипломатического ведомства является посыл сигнала о том, что Вашингтону стоит "продолжить оказание поддержки израильским протестующим, которые неустанно борются за израильскую демократию".

Также демонстрации пройдут и в других местах, однако где именно, не уточняется.

Ранее организаторы акций протеста объявили об очередном "дне национального сопротивления".
 

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