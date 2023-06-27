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У дома Левина полиция применила слезоточивый газ, задержаны 4 человека
27.06.2023 08:39 Аркадий Бочаровский

У дома Левина полиция применила слезоточивый газ, задержаны 4 человека


Демонстранты из организации Ахим Ле Нешек, протестовавшие перед домом министра юстиции Ярива Левина в Модиине, были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа, четверо из них были арестованы. 

После арестов протестующие пытались помешать автомобилю полиции уехать с места происшествия. Организаторы акции протеста заявили: "Это не то, что мы планировали. Это эскалация протеста, мы будем двигаться отсюда к полицейскому участку, впереди нас ждет долгий день". 

Полиция заявила, что "командир Центрального округа, генерал Ави Битон, дал указание решительно бороться с нарушениями порядка, в том числе поджогом покрышек, арестовать подозреваемых, убрать опасность с дороги и проанализировать видеосвидетельства, чтобы выявить и арестовать других по подозрению в нарушении общественного порядка".
 

 

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