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У ЦАХАЛа есть план масштабной операции в Дженине и Шхеме
21.06.2023 07:37 Аркадий Бочаровский

У ЦАХАЛа есть план масштабной операции в Дженине и Шхеме

Военный корреспондент портала ynet Йоав Зейтун сообщает о том, что ЦАХАЛ разработал план борьбы с террором в Иудее и Самарии.

Зейтун пишет: “У армии есть активные планы по проведению рейда в лагере беженцев Дженин и Касба в Шхеме. Цель- очищение этих районов от оружия, оказавшегося в руках террористов.

Операция продолжительностью 12-24 часа (без осложнений) с хорошей разведкой и смертоносными технологиями, которые не применялись во время операции Страж Стен.
Но правда в том, что Нетаниягу и Галант категорически против этого, и ЦАХАЛ также против того, чтобы не довести дело до крупной эскалации в Иудее и Самарии“.

 

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