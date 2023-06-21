



У ЦАХАЛа есть план масштабной операции в Дженине и Шхеме

Военный корреспондент портала ynet Йоав Зейтун сообщает о том, что ЦАХАЛ разработал план борьбы с террором в Иудее и Самарии.



Зейтун пишет: “У армии есть активные планы по проведению рейда в лагере беженцев Дженин и Касба в Шхеме. Цель- очищение этих районов от оружия, оказавшегося в руках террористов.



Операция продолжительностью 12-24 часа (без осложнений) с хорошей разведкой и смертоносными технологиями, которые не применялись во время операции Страж Стен.

Но правда в том, что Нетаниягу и Галант категорически против этого, и ЦАХАЛ также против того, чтобы не довести дело до крупной эскалации в Иудее и Самарии“.



