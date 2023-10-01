



У ЦАХАЛ урожайная неделя

В субботу вечером израильские силы безопасности уничтожили в Бейтунии цех с пятью токарными станками, а также уничтожили склад со взрывчаткой. В ходе операции ЦАХАЛ, полиция Израиля, МАГАВ и Шин Бет были атакованы камнями, горящими шинами и коктейлями Молотова. На этот раз с нашей стороны обошлось без потерь.



В среду ЦАХАЛ уничтожил завод по производству оружия в Хевроне. Военные изъяли четыре токарных станка, несколько десятков 9-миллиметровых патронов, детали винтовки типа AR-15, старое охотничье ружье и атрибутику Хамаса.



Палестинские террористы часто используют самодельный пистолет-пулемет “Карло”. Для его производства используются детали винтовки типа AR-15.