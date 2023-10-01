У ЦАХАЛ урожайная неделя
В субботу вечером израильские силы безопасности уничтожили в Бейтунии цех с пятью токарными станками, а также уничтожили склад со взрывчаткой. В ходе операции ЦАХАЛ, полиция Израиля, МАГАВ и Шин Бет были атакованы камнями, горящими шинами и коктейлями Молотова. На этот раз с нашей стороны обошлось без потерь.
В среду ЦАХАЛ уничтожил завод по производству оружия в Хевроне. Военные изъяли четыре токарных станка, несколько десятков 9-миллиметровых патронов, детали винтовки типа AR-15, старое охотничье ружье и атрибутику Хамаса.
Палестинские террористы часто используют самодельный пистолет-пулемет “Карло”. Для его производства используются детали винтовки типа AR-15.
לוחמי צה"ל, משטרת ישראל מג"ב ושב"כ השמידו הלילה חמש מחרטות לייצור כלי נשק בכפר ביתוניא; הכוחות עצרו שני מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון >> pic.twitter.com/worLPMcTbq— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 1, 2023