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У ЦАХАЛ урожайная неделя
01.10.2023 12:37 Катя Шульц

У ЦАХАЛ урожайная неделя

В субботу вечером израильские силы безопасности уничтожили в Бейтунии цех с пятью токарными станками, а также уничтожили склад со взрывчаткой. В ходе операции ЦАХАЛ, полиция Израиля, МАГАВ и Шин Бет были атакованы камнями, горящими шинами и коктейлями Молотова. На этот раз с нашей стороны обошлось без потерь.

В среду ЦАХАЛ уничтожил завод по производству оружия в Хевроне. Военные изъяли четыре токарных станка, несколько десятков 9-миллиметровых патронов, детали винтовки типа AR-15, старое охотничье ружье и атрибутику Хамаса.

Палестинские террористы часто используют самодельный пистолет-пулемет “Карло”. Для его производства используются детали винтовки типа AR-15. 



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