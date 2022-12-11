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У бывшего депутата Кнессета Моше Мизрахи остановилось сердце
11.12.2022 10:24 Ольга Белозерова

У бывшего депутата Кнессета Моше Мизрахи остановилось сердце

Бывший депутат Кнессета и высокопоставленный сотрудник полиции Моше Мизрахи умер от остановки сердца.

Мизрахи было 72 года, сообщает "Аруц Шева".

До того, как стать депутатом, Моше Мизрахи работал в полиции. В частности, он занимал пост начальника Национального отдела по международным расследованиям, а также руководил Следственным отделом полиции Израиля. 

В конце 2012 года он вступил в партию "Авода" и баллотировался в Кнессет. Его избирательная кампания была успешной и он стал депутатом Кнессета 19-го созыва. 

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