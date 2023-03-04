



У Бецалеля Смотрича нет американского гражданства

Министр финансов Бецалель Смотрич не имеет и никогда не имел американского гражданства, пояснил пресс-секретарь министра "Зман Исраэль".



Смотрич родился в Израиле, его отец – раввин Хаим Йерухам Смотрич 0 выходец из семьи украинского происхожде ния, а мать – Йохаведа Манзон, потомок семьи из Вильно.



В подкасте, вышедшем в эфир на этой неделе, журналист Барак Равид заявил, что Смотрич имеет американское гражданство, а журналист 12-го канала повторил эту информацию в студии Ульпан Шиши вчера вечером. Эта информация удивила многих, поскольку по закону избранный член Кнессета должен отказаться от дополнительного гражданства.



Однако, как уже говорилось, у Смотрича нет дополнительного гражданства, и, “очевидно, в первоначальном сообщении об этом была допущена невинная ошибка”.