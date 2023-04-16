



У Байдена призывают Израиль выполнить компромиссное соглашение по Стене Плача

Администрация Байдена призывает Израиль выполнить давно замороженное соглашение о создании формализованного эгалитарного молитвенного пространства у Стены Плача.



“Сегодня я впервые посетил Стену плача и встретился с раввином Стены Шмуэлем Рабиновичем. Я подтвердил поддержку США реализации соглашения о Стене Плача 2016 года для расширения эгалитарного пространства у Стены”, — написал в Твиттере посол США по вопросам международной религиозной свободы Рашад Хуссейн.



Сделка была первоначально заключена предыдущим правительством Нетаниягу при широкой поддержке со всего политического и религиозного спектра. Однако позже лидер “Ликуда” приостановил его реализацию из-за давления со стороны православных партнеров по коалиции, чья поддержка компромисса начала колебаться. Члены предыдущего правительства Беннета-Лапида пообещали реализовать сделку, но не смогли этого сделать из-за противодействия со стороны своих партнеров по православной коалиции, что еще больше затянуло спор с еврейством диаспоры.



Хуссейн находился в Израиле последние несколько дней и вместе со специальным представителем США по делам ПА Хади Амром посетил иерусалимскую церковь Гроба Господня и мечеть Аль-Акса.