У Байдена надеются что Рон Дермер получит пост в новом правительстве Израиля
Чиновники в администрации Байдена надеются, что бывший посол Израиля в США Рон Дермер получит руководящую должность в правительстве, которое формирует Биньямин Нетаниягу.
Об этом сообщил журналист Барак Равид.
Согласно отчету, администрация считает, что Дермер, который является близким союзником Нетаниягу и работал с администрацией Обамы, будет полезен для поддержания отношений Америки с новым израильским правительством.
Отмечается, что Нетаниягу предлагал Рону Дермеру должность советника по национальной безопасности, но Дермер отказался, вместо этого добиваясь должности министра иностранных дел.