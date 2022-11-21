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У Байдена надеются что Рон Дермер получит пост в новом правительстве Израиля
21.11.2022 20:08 Ольга Белозерова

У Байдена надеются что Рон Дермер получит пост в новом правительстве Израиля

Чиновники в администрации Байдена надеются, что бывший посол Израиля в США Рон Дермер получит руководящую должность в правительстве, которое формирует Биньямин Нетаниягу. 

Об этом сообщил журналист Барак Равид.

Согласно отчету, администрация считает, что Дермер, который является близким союзником Нетаниягу и работал с администрацией Обамы, будет полезен для поддержания отношений Америки с новым израильским правительством.

Отмечается, что Нетаниягу предлагал Рону Дермеру должность советника по национальной безопасности, но Дермер отказался, вместо этого добиваясь должности министра иностранных дел.

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