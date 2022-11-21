



У Байдена надеются что Рон Дермер получит пост в новом правительстве Израиля

Чиновники в администрации Байдена надеются, что бывший посол Израиля в США Рон Дермер получит руководящую должность в правительстве, которое формирует Биньямин Нетаниягу.



Об этом сообщил журналист Барак Равид.



Согласно отчету, администрация считает, что Дермер, который является близким союзником Нетаниягу и работал с администрацией Обамы, будет полезен для поддержания отношений Америки с новым израильским правительством.



Отмечается, что Нетаниягу предлагал Рону Дермеру должность советника по национальной безопасности, но Дермер отказался, вместо этого добиваясь должности министра иностранных дел.