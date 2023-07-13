



У Бахарав-Миара поправки к закону об основании разумности назвали радикальными

Законодательная комиссия Кнессета под руководством Симхи Ротмана внесла поправки в законопроект об "основании разумности".



В обновленном тексте указывается, что БАГАЦ не сможет вмешиваться в вопросы назначений, проведенных министрами или правительством. Также суд не сможет критиковать правительство, если оно не примет решение, например в отношении комитета по назначениям судей.



"Вопрос о назначениях лежит в основе государственной власти. Полномочия назначать или не назначать или увольнять должностных лиц и генеральных директоров — это азбука госслужбы", — сказал Ротман, отметив, что изменения в тексте представляют собой лишь уточнения.



Представитель юридического советника правительства Абиталь Штернберг считает, что новая версия законопроекта является более радикальной, чем та, которую утвердили в первом чтении.



"Любое необоснованное решение правительства не подлежит судебному надзору. Речь идет о самых важных и деликатных решениях, касающихся жизни людей", - сказал он.

