Новости » Политика
симха ротман
13.07.2023 20:06 Алина Груднева

У Бахарав-Миара поправки к закону об основании разумности назвали радикальными

Законодательная комиссия Кнессета под руководством Симхи Ротмана внесла поправки в законопроект об "основании разумности".

В обновленном тексте указывается, что БАГАЦ не сможет вмешиваться в вопросы назначений, проведенных министрами или правительством. Также суд не сможет критиковать правительство, если оно не примет решение, например в отношении комитета по назначениям судей.

"Вопрос о назначениях лежит в основе государственной власти. Полномочия назначать или не назначать или увольнять должностных лиц и генеральных директоров — это азбука госслужбы", — сказал Ротман, отметив, что изменения в тексте представляют собой лишь уточнения.

Представитель юридического советника правительства Абиталь Штернберг считает, что новая версия законопроекта  является более радикальной, чем та, которую утвердили в первом чтении.

"Любое необоснованное решение правительства не подлежит судебному надзору. Речь идет о самых важных и деликатных решениях, касающихся жизни людей", - сказал он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru