



"У БАГАЦа нет полномочий". Судьи в гневе от заявлений представителя Кнессета

Адвокат Анат Гольдштейн, представляющая Кнессет, заявила во время слушаний в БАГАЦе по поводу признания недействительным закона Дери, что судьи не имеют полномочий признавать недействительными основные законы. Этим она спровоцировала гнев судей Верховного суда.



Представитель Кнессета, адвокат Анат Гольдштейн, заявила во время слушаний в БАГАЦе по поводу признания недействительным закона Дери, что судьи не имеют права признавать недействительными основные законы, вызвав гнев судей Узи Фогельмана и Дафны Барак Эрез.





Адвокат Гольдштейн сказал: "Не существует источника полномочий для судебного пересмотра принятия основного закона. Сегодня у нас нет основного законодательного акта, который бы регулировал эти вещи".



Слова Гольдштейн возмутили судью Фогельмана, который сказал: "Постановление БАГАЦа в расширенном составе является частью позитивного права в Государстве Израиль. Госпожа может сказать, что мы хотим его изменить, что мы считаем его неправильным, но она не может сказать, что его не существует. Такая доктрина сегодня существует".



"Конечно, можно утверждать, что данное конкретное дело выходит за рамки полномочий, это легитимно, но утверждение об игнорировании постановления Верховного суда в расширенном составе неприемлемо".



Гольдштейн на это ответила: “Я скажу, что не существует законодательного источника, который уполномочивал бы суд признавать недействительными основополагающие законы”.



Судья Барак Эрез ответила на это: "Но ведь у суда есть полномочия толковать основные законы? Поэтому если суд приходит к выводу, что определенный аспект основного закона недействителен, то он имеет право вынести суждение по данному вопросу".



"Если, например, договоренность того или иного характера не является чем-то, что должно быть в основном законе - тогда, очевидно, у суда есть полномочия по толкованию, чтобы дать этому определение".



Гольдштейн ответила судье Барак Эрез, что "в настоящее время у нас нет примера, до сегодняшнего дня у нас не было примера ситуации, которую описывает госпожа. Кнессету, конечно, известно, что позиция, которую я представила ранее, не была ранее описана в постановлениях суда".