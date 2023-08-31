



Тюрьмы выпустят 120 заключенных, чтобы уменьшить переполненность

Новое постановление позволит Тюремной службе Израиля в административном порядке 2 сентября освободить 120 заключенных, чтобы решить текущие проблемы переполненности тюрем. Об этом 30 августа сообщил представитель ШАБАС.



Административное освобождение производится один раз в год, если количество заключенных превышает норму численности заключенных в исправительных учреждениях. В середине августа Служба тюрем содержала 16 100 заключенных и задержанных, и в четверг ШАБАС заявил, что не будет менять лимит в 15 500 человек.



Поправка к постановлению от 24 июля позволит административно освобождать лиц, срок тюремного заключения которых превышает 18, но не более 36 месяцев. Заключенные сил безопасности не имеют права на административное освобождение



Юридический центр “Адала” по правам арабского меньшинства в Израиле, Центр по правам человека Аль-Мезан и Ассоциация за гражданские права Израиля (ACRI) подали в четверг петицию в БАГАЦ против исключения заключенных служб безопасности из-под административного освобождения. В петиции, поданной от имени трех палестинских заключенных, что постановление носит дискриминационный характер, в результате чего они остаются в тюрьмах, а условия содержания резко ухудшаются.