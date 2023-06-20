



Тюремная свадьба: как вышла замуж дочь Аси Абутбуля



В тюрьме "Гильбоа" состоялась свадьба Шимона (фамилия запрещена к публикации) и Ли Абутбуль, дочери мафиози Аси Абутубуля, который отбывает 18-летний тюремный срок после осуждения за руководство преступной организацией.



После того, как его просьба об отпуске в честь свадьбы дочери была отклонена, суд разрешил его дочери выйти замуж по процедуре "тюремной свадьбы".



Адвокат Моти Азулай, адвокат Абутбуля, прокомментировал: "Я должен сказать, что ответ тюремной службы, исключающий любую альтернативу, которая была предложена, чтобы позволить Аси Абутбулю или членам его семьи отпраздновать свадьбу его драгоценной дочери, был, с одной стороны, очень разочаровывающим, а с другой - достаточно ожидаемым".