



Тюремная служба поддержала предостережение главы ШАБАКА против закона Бен-Гвира

"У нас такой дефицит мест для заключенных во всех тюрьмах, какого не было уже десять лет", – заявил 31 августа представитель ШАБАСа, подтвердив предупреждения Ронена Бара, сделанные на прошлой неделе на заседании Военно-политического кабинета. Глава ШАБАКа заявил, что новый закон, введенный министром национальной безопасности Итамаром Бен Гвиром, еще больше ограничит аресты разыскиваемых лиц из-за нехватки мест в тюрьмах.



Новый закон Бен Гвира предусматривает отмену с 1 сентября административного освобождения заключенных, включая тех, кто находится в категории "легких". В результате нехватка мест для заключенных, содержащихся под стражей, может значительно усугубиться.



Высокопоставленный сотрудник тюремной службы не согласен с предложением Бен-Гвира располагать заключенных служб безопасности в уголовных тюрьмах.



"Такой возможности нет, террористы отбывают наказание в отдельных, специально отведенных для них местах", – настаивает он.



Он проиллюстрировал это на примере одной из тюрем на юге Израиля –1 сентября в результате административного освобождения уголовников освободится несколько десятков мест.



“Уровень охраны этой тюрьмы делает невозможным размещение в ней заключенных службы безопасности, поэтому даже освободившиеся места не станут решением проблемы для заключенных-террористов”, – считает ШАБАС.