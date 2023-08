Тысячи солдат на танках передвигаются по улицам Варшавы – видео

Польша готовится к параду в честь Дня Армии, чтобы отпраздновать 103-ю годовщину Варшавской битвы, в этом году это имеет особое значение, поскольку демонстрирует военную мощь страны. На кадрах в социальных сетях видно, как военная техника медленно движется по польской столице в рамках подготовки к военному параду.



Министерство обороны страны написало в Twitter: “Спустя три года крупнейший парад Войска Польского возвращается. 15 августа в 14:00 в Варшаве мы представим 200 воинских частей и 92 самолета в сопровождении 2000 солдат! Вооруженные Силы продемонстрируют самую современную технику польского, корейского и американского производства, закупленную в последние годы”.



Министр обороны Мариуш Блащак также объявил, что 10 000 солдат будут переброшены в приграничную зону для усиления работы полиции и пограничников. Польша уже два года борется с мигрантами, прибывающими на границу из Беларуси и пытающимися проникнуть в страну нелегально. Польша также обеспокоена присутствием бойцов ЧВК “Вагнер”, переброшенных в Беларусь после мятежа в России.



Беспокойство еще больше усилилось после того, как два белорусских военных вертолета ненадолго вошли в воздушное пространство Польши, что Варшава расценила как “преднамеренную провокацию”.

Russia is trying to scare Poland by placing a couple thousand Wagner troops in Belarus.



Meanwhile, this is how the streets of Warsaw looked like last night.



The Polish Army would crush any Wagner incursion within a few hours and Lukashenko knows it.



