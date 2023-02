Тысячи протестующих вышли на митинг против правовой реформы

Вечером, 18 февраля, стартовала очередная акция протеста против правовой реформы, которая является уже седьмой по счету.



В Тель-Авиве на демонстрацию вышли тысячи протестующих, среди которых были замечены израильские политики.



По данным "Кан", марш стартовал от улицы Дизенгоф до улицы Каплан, где в течение вечера состоятся выступления.



Now, 18 February, 20:00 local time in Tel Aviv. https://t.co/s4n44GQTRF

Thousands of Israeli settlers are demonstrating right now in Tel Aviv against Benjamin Netanyahu's judicial overhaul plan. pic.twitter.com/piN71fWQtn