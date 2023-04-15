



Тысячи протестующих вышли на марш в Реховоте

В субботу, 15 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы, которые пройдут сегодня по всей стране.



По данным Ynet, в Реховоте около трех тысяч демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка.



К акции присоединились участницы женской протестной группы Bonot Alternativa ("Строим альтернативу"), которые устроили перформанс.



התהלוכה של פלוגות הזעם בסניף של רחובות כעת pic.twitter.com/W1BHOaPyzy — לירי בורק שביט (@lirishavit) April 15, 2023