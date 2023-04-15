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Тысячи протестующих вышли на марш в Реховоте
15.04.2023 17:18 Алина Груднева

Тысячи протестующих вышли на марш в Реховоте

В субботу, 15 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы, которые пройдут сегодня по всей стране.

По данным Ynet, в Реховоте около трех тысяч демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка.

К акции присоединились участницы женской протестной группы Bonot Alternativa ("Строим альтернативу"), которые устроили перформанс.
 

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