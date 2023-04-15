Тысячи протестующих вышли на марш в Реховоте
В субботу, 15 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы, которые пройдут сегодня по всей стране.
По данным Ynet, в Реховоте около трех тысяч демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка.
К акции присоединились участницы женской протестной группы Bonot Alternativa ("Строим альтернативу"), которые устроили перформанс.
רחובות!!!! pic.twitter.com/P0ErHKUqCo— Ofer (@Oferpap) April 15, 2023
התהלוכה של פלוגות הזעם בסניף של רחובות כעת pic.twitter.com/W1BHOaPyzy— לירי בורק שביט (@lirishavit) April 15, 2023
עד השינוי אנחנו כאן!— איתי إيتاي (@itaiy2) April 15, 2023
רחובות פרק המדע. pic.twitter.com/xMjMiD17xJ