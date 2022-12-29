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Тысячи на демонстрации против "первого фашистского правительства Израиля"
29.12.2022 14:05 Аркадий Бочаровский

Тысячи на демонстрации против "первого фашистского правительства Израиля"

Тысячи участников демонстрации движения "За качество правительства" и бальфуристов собрались  перед Кнессетом.

Тысячи людей принимают участие в демонстрации движения "За качество правительства" и протестных организаций перед инаугурацией правительства. Адвокат Элиад Шрага, председатель движения "За качество правительства", заявил, что "это первое правительство из числа фашистских правительств в Израиле, из числа теократических правительств в Израиле. Они будут продвигать тьму, а мы все вместе будем продвигать свет, и еще больше света, и еще больше света, пока солнце не взойдет снова!"
 

 

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