Тысячи людей участвуют в пропалестинской акции протеста в Лондоне

Тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем в центре Лондона в субботу, 28 октября, требуя от британского правительства призыва к прекращению огня после того, как израильские военные расширили свои воздушные и наземные атаки на Газу.



На кадрах с воздуха видно, как большие толпы людей отправляются на марш, организованный “Кампанией солидарности с Палестиной”, причем протест должен завершиться возле здания парламента после прохождения офиса премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит.



Следом за США правительство Сунака не стало призывать к прекращению огня, а вместо этого выступило за гуманитарные паузы, чтобы позволить помощи дойти до людей в Газе.



Великобритания поддержала право Израиля на самооборону после нападения террористической группировки ХАМАС.



“Действующие сверхдержавы в данный момент делают недостаточно. Вот почему мы здесь: мы призываем к прекращению огня, призываем к правам палестинцев, праву на существование, на жизнь, правам человека, всем нашим правам”, – сказала протестующая Камилла Ревуэльта. “Речь идет не о ХАМАСе. Речь идет о защите жизни палестинцев”.

