



Тысячи людей собираются в Тель-Авиве на еженедельную акцию протеста

Тысячи протестующих собираются в Тель-Авиве на две антиправительственную акцию протеста, проходящую на улице Каплан и на площади Габима.



Демонстрации проходят пятую неделю, протестуя против предложений министра юстиции Ярива Левина перестроить судебную систему, резко ограничив полномочия Высокого суда и закрепив политический контроль над назначением судей.



На акцию митинг в Тель-Авиве прибыл лидер оппозиции Яир Лапид



Лидер оппозиции Яир Лапид прибывает на антиправительственную акцию в Тель-Авив.



“Мы будем драться здесь, на улицах, мы будем драться в Кнессете, мы будем драться в судах, мы спасем нашу страну, потому что мы отказываемся жить в недемократической стране”, – убежден Лапид.