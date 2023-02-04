Тысячи людей собираются в Тель-Авиве на еженедельную акцию протеста
Тысячи протестующих собираются в Тель-Авиве на две антиправительственную акцию протеста, проходящую на улице Каплан и на площади Габима.
Демонстрации проходят пятую неделю, протестуя против предложений министра юстиции Ярива Левина перестроить судебную систему, резко ограничив полномочия Высокого суда и закрепив политический контроль над назначением судей.
На акцию митинг в Тель-Авиве прибыл лидер оппозиции Яир Лапид
Лидер оппозиции Яир Лапид прибывает на антиправительственную акцию в Тель-Авив.
“Мы будем драться здесь, на улицах, мы будем драться в Кнессете, мы будем драться в судах, мы спасем нашу страну, потому что мы отказываемся жить в недемократической стране”, – убежден Лапид.
הערב הגענו לחיפה כדי להציל את המדינה שלנו. 🇮🇱 pic.twitter.com/e9fTrN6CEW— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) February 4, 2023