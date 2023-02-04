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Тысячи людей собираются в Тель-Авиве на еженедельную акцию протеста
04.02.2023 20:29 Наталья Богинская

Тысячи людей собираются в Тель-Авиве на еженедельную акцию протеста

Тысячи протестующих собираются в Тель-Авиве на две антиправительственную акцию протеста, проходящую на улице Каплан и на площади Габима.

Демонстрации проходят пятую неделю, протестуя против предложений министра юстиции Ярива Левина перестроить судебную систему, резко ограничив полномочия Высокого суда и закрепив политический контроль над назначением судей.

На акцию митинг в Тель-Авиве прибыл лидер оппозиции Яир Лапид 

Лидер оппозиции Яир Лапид прибывает на антиправительственную акцию в Тель-Авив.

“Мы будем драться здесь, на улицах, мы будем драться в Кнессете, мы будем драться в судах, мы спасем нашу страну, потому что мы отказываемся жить в недемократической стране”, – убежден Лапид.

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